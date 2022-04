Corrireggio 2022, Legambiente presenta “Mosaico Verde”: “400 nuovi alberi ad Arghillà, polmone verde della città” | INTERVISTA

22 Aprile 2022 19:23

Presentato presso il parco ‘Ecolandia’ ad Arghillà il progetto “Ripartire da qui, insieme”: la Corrireggio 2022, attraverso Legambiente, promuove il verde e la legalità

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con la Corrireggio 2022, la corsa podistica che si svolgerà il 25 aprile sul Lungomare di Reggio Calabria. Un ritorno, finalmente, in presenza dopo due anni in cui la pandemia e le restrizioni hanno costretto la corsa ad adoperare modi alternativi e a spostarsi sui social. Si torna all’aria aperta, a respirare gli odori della primavera, a godersi il sole dello Stretto e le bellezze che il chilometro più bello d’Italia ha da offrire. A tal proposito, non è casuale il coinvolgimento di Legambiente nell’organizzazione dell’evento come ente che si occupa della salvaguardia e della promozione delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della città.

Quest’oggi, in occsaione della Giornata Mondiale della Terra, Legambiente è stata presente ad Arghillà per un evento collegato alla Corrireggio dal titolo “Ripartire da qui, insieme”. Un confronto con amministratori, associazioni e Cittadini del quartiere di Arghillà al quale ha preso parte anche il Coordinamento di Quartiere. Si è discusso di idee, esperienze e progetti per “piantare” bellezza e vivibilità, un termine non casuale e collegato al filmato “Il sogno civico dell’ecoquartiere” trasmesso durante l’incontro.

La dottoressa Oriana Schembari ha spiegato le finalità dei progetti “Civico 5.0” e “Mosaico Verde” ai nostri microfoni: “all’interno del programma della Corrireggio abbiamo inserito degli incontri che Legambiente Reggio Calabria affronta quotidianamente. Vogliamo portare all’attenzione la situazione del quartiere e dare conto di progetti portati avanti e altri che abbiamo intenzione di intraprendere. Oggi presentiamo i risultati del progetto ‘Civico 5.0’, campagna di indagine e di ricerca sull’efficientamento energetico delle abitazioni di Arghillà. Sono state prese in esame 5 appartamenti di diversa tipologia per studiare le emissioni di Co2 nell’ambiente e la salubrità degli ambienti. È emersa una certa diversità fra le tipologie di ambientazioni ad Arghillà. Presentiamo inoltre il progetto “Mosaico Verde” che darà la possibilità di piantumare un’area all’interno del quartiere di Arghillà con 400 alberi. Un modo per rigenerare il quartiere con un’area verde, ma anche creare dei polmoni verdi anche problematici come Arghillà“.