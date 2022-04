“Mi ha messo troppe note e sta sbagliando”: studente minaccia professore con una pistola, ma era finta

2 Aprile 2022 19:53

L’episodio è avvenuto in un istituto tecnico in provincia di Firenze

“Prof, dobbiamo regolare una questione: mi ha messo troppe note e sta sbagliando”. E poi estrae una pistola da dietro la schiena e la punta alla tempia del professore di matematica. Per fortuna era finta, era una pistola giocattolo. Attimi di paura, però, col docente impietrito e la classe pronta a riprendere col cellulare. Il video, infatti, è finito poi in rete. L’episodio, riportato dal “Corriere Fiorentino”, è accaduto in un istituto tecnico in provincia di Firenze. La scuola, ma non il professore, ha segnalato l’episodio all’autorità giudiziaria e la Procura per i minori ha denunciato il ragazzino per minacce aggravata dall’aver agito per motivi di bullismo e ai danni di un incaricato di pubblico servizio oltre che per interruzione di pubblico servizio, la lezione a scuola. Perquisizioni della polizia a casa del giovane, che ha affermato: “era solo uno scherzo”. Nessuna arma trovata all’interno dell’abitazione, ma è stato sequestrato il telefono per capire se sono presenti altri video.