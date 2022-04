18 Aprile 2022 09:35

Saranno presentate delle proposte alle istituzioni regionali inerenti a sviluppo energetico e transizione ecologica

Il laboratorio politico Primavera della Calabria ha organizzato una conferenza stampa, che si terrà a Cosenza mercoledì 20 aprile alle ore 12 in piazza della Vittoria 24 (sede Cgil), per presentare delle proposte alle istituzioni regionali inerenti a sviluppo energetico e transizione ecologica in Calabria. Interverranno Anna Falcone e altri attivisti del laboratorio politico Primavera della Calabria.