Perugia ancora fatale per la Reggina: la Primavera perde 0-3 al Sant’Agata

16 Aprile 2022 22:08

La Primavera della Reggina soccombe al Sant’Agata: passa il Perugia per 0-3

Non solo la prima squadra, ma anche la Primavera della Reggina soccombe in casa contro il Perugia. Nella giornata odierna, 0-3 al Sant’Agata, maturato nella ripresa per via della rete di Bevilacqua e della doppietta di Lo Giudice. Di seguito il tabellino della gara.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 25ª GIORNATA

REGGINA-PERUGIA 0-3

Marcatori: 58′ Bevilacqua, 74′ Lo Giudice, 86′ Lo Giudice.

Reggina: Sciammarella, Foti, Rao (66′ Rugnetta), Musumeci, Bongani, Paura (85′ Latella), Pagni (79′ Perri), Serra, Diop (66′ Palumbo), Carlucci, Garau (79′ Guglielmo). A disposizione: Quartarone, Vigliani, Malara, Romeo, Russo, Mollica, Perrotta. Allenatore: Francesco Ferraro.

Perugia: Moro, Karamanis, Menci, Citarella (46′ Giunti), Cicioni, Elefante, Posada, Diaye (64′ Mussi), Seghetti (79′ Antognoni), Bevilacqua (73′ Bolì), Morina (46′ Lo Giudice). A disposizione: Andrin, Del Prete, Nvendo, Henin, Paladino. Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Rosario Antonio Grasso di Acireale e Giuseppe Trischitta di Messina.

Note – Ammoniti: Diaye (P), Lo Giudice (P). Calci d’angolo: 7-4. Recupero: 0′ pt, 5′ st.