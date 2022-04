Reggina, ultima al Granillo della stagione: arriva il Como. Info prevendita | GRAFICA

26 Aprile 2022 11:28

Prevendita Reggina-Como: info e prezzi biglietti del match del Granillo

Dopo l’esodo degli oltre 500 ad Alessandria, la Reggina si prepara ad ospitare i propri tifosi per l’ultima volta al Granillo in questa stagione. Sabato prossimo, 30 aprile, arriva il Como, in una gara totalmente inutile ai fini della classifica in quanto le due squadre sono ormai salve e non hanno più nulla da chiedere al campionato. “Reggina 1914 – si legge sul sito ufficiale – comunica che, a partire da oggi, martedì 26 aprile, è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Como, in programma sabato 30 aprile alle ore 16:15 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie BKT. Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online”.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: da martedì 26 aprile a venerdì 29 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | sabato 29 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: da martedì 26 aprile a venerdì 29 aprile dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (orario no stop) | sabato 29 aprile dalle ore 9:00 alle ore 16:15 (orario no stop).

Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Le richieste di accredito per diversamente abili, dei possessori di tessere AIA-CONI-FIGC, delle associazioni di supporto a persone in difficoltà dovranno essere inviate all’indirizzo mail info@shop.reggina1914.it. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata.