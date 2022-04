Alessandria-Reggina, info per i tifosi amaranto che si recheranno allo stadio “Moccagatta”

20 Aprile 2022 16:52

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria in occasione di Alessandria-Reggina, in programma lunedì 25 aprile alle ore 15:00

Terzultima di campionato, penultima trasferta. La Reggina, dopo il successo contro il Lecce, lunedì 25 aprile sarà di scena in casa dell’Alessandria dell’indimenticato ex bomber Corazza, autore di una doppietta nell’ultima sfida a Cittadella ma autore di una doppietta anche nel match dell’andata, terminato 0-4 per gli ospiti e culminato con l’esonero di Aglietti. Il club amaranto ha comunicato sui propri canali ufficiali che “è attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria in occasione di Alessandria-Reggina, in programma lunedì 25 aprile alle ore 15:00 e valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di serie BKT. Sarà possibile acquistare i tagliandi sia online, sul portale Vivaticket, che presso i punti vendita Vivaticket abilitati su tutto il territorio nazionale. La prevendita terminerà domenica 24 aprile, alle ore 19:00. Il prezzo stabilito è € 15,00. Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)”.