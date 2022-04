Premio Sila ’49, pubblicato il bando di partecipazione per il 2022

2 Aprile 2022 12:29

La decima edizione attualmente in corso si concluderà invece a fine maggio

È disponibile il bando per il 2022 del Premio Sila ’49. In attesa che si concluda la decima edizione del prestigioso riconoscimento, gli interessati possono, dunque, visionare quelle che sono le regole per inviare – entro il 15 giugno prossimo – le proprie opere. Come da tradizione, il Premio viene suddiviso in tre distinte categorie: la sezione Letteratura; la sezione Economia e Società; la sezione Sguardo da lontano, dedicato a saggi e opere realizzati da autori stranieri o italiani che abbiano ad oggetto il Mezzogiorno, visto da una prospettiva esterna. La giuria, inoltre, si riserva di anno in anno la facoltà di assegnare premi speciali alla carriera.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità di partecipazione sono rintracciabili sul sito ufficiale del Premio, dov’è appunto presente il bando, scaricabile insieme al regolamento per l’edizione 2022. Per quanto attiene, infine, all’edizione 2021 attualmente in corso, si è pronti a procedere verso le relative fasi conclusive: le giornate di premiazione si terranno a fine maggio. Ulteriori dettagli verranno prossimamente forniti.