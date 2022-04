Reggio Calabria: annullo filatelico per i 100 anni di palazzo San Giorgio

26 Aprile 2022 15:23

L’annullo postale è stato richiesto dall’Associazione culturale “Anassilaos” in occasione delle celebrazioni volute dal Comune di Reggio Calabria per il centenario dell’inaugurazione di Palazzo San Giorgio

Poste Italiane ha attivato per il prossimo 27 aprile, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Centenario inaugurazione Palazzo San Giorgio – Città di Reggio Calabria – 27.4.2022 – 89125 Reggio Calabria Centro”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso Palazzo San Giorgio, sito in Piazza Italia a Reggio Calabria dalle ore 16,30 alle ore 19. L’annullo postale è stato richiesto dall’Associazione culturale “Anassilaos” in occasione delle celebrazioni volute dal Comune di Reggio Calabria per il centenario dell’inaugurazione di Palazzo San Giorgio. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Reggio Calabria, via Biagio Miraglia, 14 – 89125 Reggio Calabria (tel. 0965-315379).