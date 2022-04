1 Aprile 2022 17:20

Porto di Tremestieri, firmato l’accordo per la trasformazione in full time dei lavoratori. Fit Cisl: “adesso definiamo il contratto integrativo così da chiudere la vertenza una volta per tutte”

Dopo un anno di trattative, sempre presenti al tavolo, per trovare una soluzione che potesse garantire tutti i lavoratori, la Fit Cisl esulta per la risoluzione positiva della vertenza dei lavoratori portuali di Comet del sito di Tremestieri. Con la sottoscrizione del verbale di accordo avvenuta oggi grazie alla mediazione del Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto Mario Mega e alla disponibilità dell’armatore Caronte&Tourist che ha riassorbito i sei lavoratori distaccati presso il sito produttivo di Tremestieri, è stato liberato il monte ore di circa 12.000 lavorato che porteranno alla trasformazione dei contratti part-time della Comet a 36 ore ciclico 10 mesi a full-time 12 mesi. “La trasformazione dei contratti è vincolata alla firma dell’accordo di secondo livello che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno – sottolinea il segretario provinciale della Fit Cisl, Letterio D’Amico – auspichiamo che, con grande senso di responsabilità di tutti gli attori, venga riavviata in tempi brevi anche la trattativa per il contratto integrativo su organizzazione del lavoro e miglioramento della produttività del sito così da chiudere definitivamente questa vertenza che interessa i lavoratori da oltre 16 anni”.