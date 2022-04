8 Aprile 2022 14:50

Le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito al conflitto russo ucraino

“L’operazione speciale in Ucraina potrebbe concludersi a breve, a seguito del raggiungimento degli obiettivi e dei negoziati per accordi di Pace“. Lo ha riferito questa mattina il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che alcuni Paesi che ieri hanno votato per la sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno subito delle forti pressioni, altrimenti avrebbero tenuto una posizione più “equilibrata”.