PON Salute e riforma della sanità calabrese: oggi l’Agora democratica

22 Aprile 2022 12:03

“PNRR, PON Salute e DM 71: è adesso il tempo per la riforma sanitaria in Calabria”. Questo il tema che sarà affrontato dall’Agorà democratica che oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, sarà trasmessa sulla pagina facebook del Pd calabrese

“PNRR, PON Salute e DM 71: è adesso il tempo per la riforma sanitaria in Calabria”. Questo il tema che sarà affrontato dall’Agorà democratica che oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, sarà trasmessa sulla pagina facebook del Pd calabrese. I lavori saranno coordinati da Carlo Guccione, Responsabile Pd Salute per il Mezzogiorno. All’incontro parteciperanno Sandra Zampa, Segreteria Nazionale Pd e Responsabile Salute; Nicola Irto, Segretario regionale PD, Franz Caruso, Sindaco di Cosenza, Sebastiano Andò, Direttore Centro sanitario dell’Università della Calabria, Elio Bozzo, Medico e già direttore del Distretto Sanitario Cosenza, Sergio Arena, Primario all’Ospedale di Crotone, Franco Mammì, Medico Pediatra, Mimma Iannello, Presidente Federconsumatori Calabria e Anna Domenica Mignuoli, Presidente Associazione Dall’Ostetrica Le conclusioni saranno affidate a Peppe Provenzano, Vicesegretario nazionale Pd.