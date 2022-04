Poliziotto di reparto calabrese indagato per abuso di autorità e lesioni personali: ha dato un calcio in volto a 23enne dopo inseguimento

8 Aprile 2022 17:44

Il poliziotto ha dato un calcio al volto di un 23enne

La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta sul caso del 23enne Leonardo di Francesco colpito al volto con un calcio da un poliziotto lo scorso 2 aprile. L’agente, a quanto si apprende, e’ l’unico indagato. Nei suoi confronti gli inquirenti valutano due ipotesi di reato: lesioni personali e abuso di autorita’ o di mezzi coercitivi su persona arrestata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, di Francesco non si era fermato all’alt della polizia perche’ era alla guida senza patente. Da qui e’ nato un inseguimento durato alcuni chilometri, fino a quando il giovane e’ stato fermato. Poi, come si vede in un video realizzato con un cellulare e diventato virale sul web, il 23enne viene bloccato a terra da alcuni agenti e colpito da un loro collega. Quest’ultimo e’ stato trasferito e nei suoi confronti e’ stata avviata un’azione disciplinare. Il poliziotto indagato, a quanto si apprende, fa parte del reparto prevenzione e crimine ‘Calabria Settentrionale’ ed era uno dei rinforzi giunti a Foggia per fronteggiare l’escalation criminale registrata all’inizio dell’anno. Ora e’ tornato alla sede di appartenenza.