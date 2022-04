Polistena, giovanissimo accusa malore improvviso mentre guida sulla Jonio-Tirreno nella notte | DETTAGLI

3 Aprile 2022 13:57

Notte di paura sulla SGC “Jonio-Tirreno”, in provincia di Reggio Calabria, dove all’altezza di Polistena un giovanissimo ragazzo alla guida di un’auto ha avuto un malore improvviso ed è riuscito ad accostarsi in una piazzola di sosta. Erano le 02:20 della notte quando una pattuglia della Polizia Stradale di Siderno, sempre pronta a vigilare sul tratto di competenza, ha notato la vettura ferma e si è adoperata per capirne i motivi. Una volta avvicinati al mezzo, gli Agenti hanno subito capito che l’automobilista era in gravi condizioni e allertato i soccorritori del 118 che in pochi minuti sono arrivati sul posto per prestare le cure del caso.