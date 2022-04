Polistena: agenti della Polizia soccorrono neonato in gravi condizioni di salute

21 Aprile 2022 13:31

Polistena, gli agenti della Polizia hanno scortato l’auto dei genitori fino al Gom di Reggio Calabria

Nella giornata del 20 dicembre 2021, gli Agenti delle Volanti del Commissariato di P.S. di Polistena sono intervenuti in soccorso del piccolo Stefano, di appena 7 giorni, che versava in precarie condizioni di salute. Il neonato era stato colto da gravi crisi respiratorie, che rendevano urgente il suo trasferimento agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Gli operatori della Polizia di Stato, in mancanza di un’ambulanza prontamente disponibile, hanno raggiunto l’abitazione della famiglia di Cinquefrondi e l’hanno scortata fino alla struttura ospedaliera reggina, riuscendo ad arrivare in tempo presso il nosocomio e salvando la vita al piccolo. L’altro ieri, i genitori del neonato hanno fatto visita agli Agenti del Commissariato di Polistena per ringraziarli della vicinanza mostrata durante il soccorso.