Pippo Caffo dalla Vibonese al Catania? Lui non chiude le porte: “mai dire mai, ci penserò bene…”

15 Aprile 2022 16:50

Le parole del patron della Vibonese Pippo Caffo in merito alla possibilità di acquistare il Catania, fallito da qualche giorno

Dalla Calabria alla Sicilia, da Vibo Valentia a Catania? Chissà. Pippo Caffo, patron della Vibonese, è catanese di nascita. L’esclusione del club etneo per i noti fatti societari ha avvantaggiato la sua società, che era condannata alla retrocessione diretta ma adesso ha una porticina aperta per la salvezza. L’imprenditore non si dimostra però felice, perché comunque un club è scomparso per fatti non legati al calcio e al rettangolo verde: “Non sono contento per l’esclusione della squadra della mia città – ha detto a ItaSportPress – Si è aperta una finestra e non una porta ma a Campobasso abbiamo perso male. Troppi errori abbiamo commesso e non sono contento di come ha giocato la mia squadra. Ai playout vedremo cosa succederà ma non vivo di illusioni”. Ora il Catania ha bisogno di ripartire: “In Serie D deve rimanerci un solo anno come hanno fatto Bari, Palermo, Parma e Venezia”, ha affermato Caffo, che poi non ha chiuso le porte ad un eventuale ingresso: “Se ho fatto un pensierino per prendere il Catania? Io sono impegnato con la Vibonese e non è facile lasciare la squadra. Vediamo, mai dire mai…ci penserò bene“.