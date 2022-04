Pelè lotta con il cancro, nuovo ricovero in ospedale: le condizioni di salute di ‘O Rei’

20 Aprile 2022 11:37

Pelè continua la sua partita contro il cancro: l’ex calciatore brasiliano torna in ospedale per uno dei cicli mensili del trattamento contro la malattia

Il Brasile, insieme a tutti gli appassionati di calcio, accolgono con apprensione la notizia del nuovo ricovero di Pelè. Il fuoriclasse brasiliano, 81 anni, si trova ricoverato presso l’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo per sottoporsi a un nuovo ciclo mensile di cure per il cancro al colon che gli è stato diagnosticato lo scorso settembre. Sicuramente la partita più importante nella carriera di ‘O Rei’ che comunque sta affrontando la situazione con grande forza d’animo nonostante l’età. Secondo una nota pubblicata dall’ospedale, le condizioni di salute di Pelè sono “buone e stabili, e dovrebbe lasciare l’ospedale nei prossimi giorni“, ha annunciato l’ospedale in una nota.