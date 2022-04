Pd: Letta, ‘lotta diseguaglianze nostra bandiera, a partire da quella alimentare’

5 Aprile 2022 18:33

Roma, 5 apr (Adnkronos) – “La lotta alle disuguaglianze è una nostra bandiera e non può essere guidata che da una buona politica”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento alla Agorà democratica ‘Pane quotidiano. Cibo buono e giusto’. “Siamo di fronte a una situazione straordinaria e c’è bisogno di mezzi straordinari. La crisi che stiamo vivendo dovuta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha fatto esplodere alcuni dei punti cardinali della sequenza alimentare”, ha premesso il segretario del Pd.

“Questa crisi interviene in modo asimmetrico su famiglie, territori, imprese, tecnologie e così oggi esiste un problema ancora più grosso, che si acuirà: la disuguaglianza rispetto alle forniture alimentari -ha spiegato Letta-. Abbiamo bisogno di intervenire dal punto di vista normativo in modo ancora più marcato rispetto al passato, c’è una parte significativa della popolazione che vive in indigenza e che ha bisogno di scelte molto nette e particolari”.

“C’è bisogno a livello europeo di scelte più marcate, di alcuni cambiamenti essenziali. Non bastano le scelte nazionali. C’è bisogno di un intervento immediato da mettere in campo, questa emergenza non può essere lasciata a interventi successivi. Il tema alimentare è uno dei più importanti nel capitolo della lotta alle disuguaglianze, non l’unico ma uno dei più importanti”, ha detto ancora Letta.