Paura nel cosentino per un autobus in fiamme

23 Aprile 2022 12:19

L’autobus delle Ferrovie della Calabria ha preso fuoco mentre era in transito in provincia di Cosenza

Paura ma nessun danno alle persone a Rota Greca, in provincia di Cosenza, dopo che un autobus delle Ferrovie della Calabria, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre era in transito lungo la strada provinciale nei pressi dell’abitato. Ad accorgersi delle fiamme sprigionatesi dal vano motore è stato il conducente, unica persona a bordo in quel momento, che ha subito accostato l’autobus in una piazzola di sosta cercando come possibile di effettuare un primo intervento di spegnimento. L’incendio, però, si era già propagato all’interno del mezzo che è stato completamente avvolto e distrutto. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, con il supporto di un’autobotte. Il lavoro dei vigili è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto anche i carabinieri.