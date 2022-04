Patuanelli fa chiarezza: “in Italia nessuna difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, problema costi”

1 Aprile 2022 12:44

Il ministro Patuanelli fa chiarezza sulla situazione materie prime in Italia: non c’è alcun problema di approvvigionamento, le difficoltà dei produttori è legata ai costi

“Non vedo a breve termine un problema di approvvigionamento delle materie prime per il nostro Paese i veri temi sino due, la durata del conflitto con l’augurio che si arrivi prima possibile a uno scenario di pace e il prezzo“. Lo dichiara il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, tornando a far chiarezza sulla situazione riguardante le materie prime in Italia. “Oggi il problema reale dei produttori è il prezzo delle materie prime – ha aggiunto – anche se in questi ultimi 3 giorni abbiamo visto un calo sulle borse merci del costo del grano, mais, soia, fondamentali per la mangimistica e la zootecnia, però è evidente che c’è un incremento generale legato al costo dell’energia che rimane il punto centrale da affrontare a livello europeo il prima possibile“.