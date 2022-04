Pasquetta 2022, buon Lunedì dell’Angelo: le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

17 Aprile 2022 14:30

Pasquetta 2022, buon Lunedì dell’Angelo: ecco tante frasi da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

Il Lunedì dell’Angelo è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con dell’olio aromatico per imbalsamare il corpo di Gesù. In realtà vi trovarono il masso che chiudeva la tomba letteralmente spostato.

