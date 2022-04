Asproclimb5k, Pasquale Passaniti si ripete: il gelatiere di Cesare supera i 5 mila metri di dislivello sulle montagne di Reggio Calabria

12 Aprile 2022 11:45

Ancora una grande impresa di Pasquale Passantiti: il gelatiere di Cesare ha percorso in Mountain Bike 200 Km con 5.474 m. di dislivello positivo sulle montagne reggine

C’era riuscito un anno e mezzo fa, nel novembre 2020, in piena “zona rossa”. Voleva continuare ad allenarsi, ma era assalito dai dubbi sulle limitazioni geografiche di allora legate alla pandemia, alle zone colorate, ai comuni e a tante altre storie che nessuno ha intenzione di ricordare. Pasquale Passaniti, gelatiere di Cesare, è riuscito a ripetersi, ora, superando l’ardua sfida di “Asproclimb5k – sfide in Mtb & Bdc” e raggiungendo un dislivello positivo di ben +5.474 metri, con quasi 200 Km, nonché superando il limite di +5.140 metri previsto dalla sfida “Adventure Mode 3Cime”. Riceverà a casa i complimenti e l’attestato di partecipazione a firma del CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Reggio Calabria. Una prova, la sua, concentrato di forza, potenza e capacità, con quadricipiti d’acciaio che gli consentono di affrontare la prova come fosse un allenamento

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.