Parcheggia in divieto di sosta e viene multato: bestemmia e riceve un’altra multa

10 Aprile 2022 12:30

Il fatto è accaduto a Genova e il protagonista è un corriere che ha preso una multa per aver bestemmiato dopo aver preso la prima multa per parcheggio in divieto di sosta

Incredibile quanto successo in piazza Soziglia a Genova dove un corriere è stato multato per aver parcheggiato il proprio mezzo in divieto di sosta e intralciando il traffico tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto ripristinare la circolazione. L’uomo, dopo aver preso la multa, ha bestemmiato ed è stato quindi multato nuovamente dall’agente come previsto dall’articolo 724 del codice penale che come si legge prevede una sanzione per chi “pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinita’ o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila”.