Paper Week Challenge, Calabria ancora protagonista: Lamezia Terme vince la 6ª manche

7 Aprile 2022 12:24

Dopo il successo di Catanzaro, la Calabria torna a essere protagonista nella Paper Week Challenge organizzata da Comieco: Lamezia Terme si aggiudica la 6ª manche all’insegna del green

Si sono svolte ieri la quinta e la sesta manche del live quiz in diretta streaming Paper Week Challenge, il divertente gioco della seconda edizione della Paper Week di Comieco che vede 23 Comuni competere tra loro per dimostrare “chi ne sa di più” sulle regole della corretta raccolta differenziata di carta e cartone, contendendosi così l’ambito titolo di miglior riciclatore.

La quinta manche ha visto protagonisti il comune molisano di Campobasso, quello ligure di Imperia e Monopoli, in provincia di Bari: ad avere la meglio è stata Campobasso. La sesta manche, invece, ha messo a confronto il comune piemontese di Asti, Bussolengo, in provincia di Verona e Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. A vincere questo appuntamento è stata Lamezia Terme, capitanata dagli studenti del Liceo Galilei, che si è aggiudicato i buoni Amazon in palio.

I giovani di Lamezia Terme hanno dimostrato di conoscere bene le regole della raccolta differenziata di carta e cartone, attenzione testimoniata anche dai risultati di raccolta nel 2020. A livello provinciale, infatti, sono state raccolte 20.808 tonnellate e la media pro-capite si è attestata a 57,2 kg/ab, in linea con la media nazionale.

Fino al 9 aprile, continueranno i testa a testa tra i 23 Comuni convenzionati con Comieco che, da nord a sud metteranno alla prova la conoscenza dei cittadini del mondo del riciclo di carta e cartone.

I Comuni coinvolti sono Aosta, Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Bussolengo (VR), Campobasso, Carbonia, Catanzaro, Como, Cuneo, Imperia, Lamezia Terme (CZ), Macerata, Massafra (TA), Monopoli (BA), Perugia, Pescara, Spoleto (PG), Treviso, Varese, Valenza (AL), Viterbo.

Grazie a questo e agli altri appuntamenti della Paper Week, gli Italiani potranno migliorare ulteriormente le proprie – già buone – performance nella raccolta differenziata. A livello nazionale, infatti, l’Italia si conferma un Paese virtuoso: nel 2020 la raccolta differenziata di carta e cartone ha raggiunto quasi 3,5 milioni di tonnellate, con un tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici dell’85%, superando così l’obiettivo della UE con 10 anni di anticipo.