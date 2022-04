12 Aprile 2022 14:56

La stazione per sportivi sarà posizionata presso la Tonnara di Palmi

Grande annuncio per i cittadini di Palmi che amano lo sport. Come annunciato dal Sindaco Giuseppe Ranuccio, la Tonnara ospiterà la “prima vera area fitness inclusiva su lungomare della Calabria”. Una vera perla per gli sportivi, che offrirà nuovi servizi ludici oltre che decoro, e potrà essere usufruita dai molti turisti che in estate sono attesi nella nota località marittima in provincia di Reggio Calabria.