Palmi, malore improvviso alle Poste: donna si accascia e muore mentre è in fila

5 Aprile 2022 16:39

La donna era in procinto di accedere allo sportello operazioni, si è accasciata al suolo di fronte ad altri presenti

Tragedia avvenuta questa mattina all’ufficio postale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Una donna ha accusato un improvviso malore ed è morta mentre era in fila: si è accasciata di fronte alle altre persone presenti, era in procinto di accedere allo sportello operazioni. Allertato immediatamente il 118, ma le cure dei soccorritori si sono rivelate purtroppo inutili. Giunti sul posto anche i parenti della vittima, con scene di straziante disperazione che hanno scosso la routine di tutti i presenti che si trovavano alle Poste per incombenze quotidiane ed hanno assistito ad un dramma così grave.