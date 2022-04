Palmi: continua l’impegno della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per l’Ucraina

1 Aprile 2022 10:26

Guerra in Ucraina: la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Palmi, una discreta quantità di presidi di protezione individuale

Il giorno 16 marzo, la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Palmi, una discreta quantità di presidi di protezione individuale. L’Associazione Nazionale Carabinieri, aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita la grande famiglia dell’Arma. Inoltre l’ANC, si occupa d’attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. Ed è in tale contesto che la sezione di Palmi dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha avviato un progetto volto a raccogliere generi di prima necessità da donare alla martoriata popolazione ucraina che come tutti sappiamo, versa in una gravissima emergenza umanitaria a causa degli ultimi eventi bellici. L’iniziativa, non poteva non essere “sposata” anche dalla nostra Delegazione, sempre sensibile alle tematiche assistenziali. Quanto raccolto, è stato affidato al Consolato ucraino di Napoli che attraverso propri canali ha curato il successivo trasporto in Ucraina, consegnando il tutto a Leopoli lunedì scorso.