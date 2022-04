Pallacanestro Viola al “Volta Spring”: Balic e compagni fra basket e calcio con gli studenti del Liceo Volta

22 Aprile 2022 16:15

Pallacanestro Viola presente alla “Prima Edizione del Volta Spring”, manifestazione organizzata dal Liceo reggino all’insegna dello sport individuale e di squadra

Palla in mano o palla tra i piedi, fa poca differenza: Amar Balic resta un grande playmaker. E che dire di Sam Valente, roccioso difensore centrale. E Besozzi? Sempre nel vivo del gioco. Lazzari quando in campo non tira… para! No, non siamo impazziti. I cestiti della Pallacanestro Viola hanno preso parte alla Prima Edizione della Volta Spring, la manifestazione organizzata dal Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria all’insegna dello sport. Balic e compagni, sotto l’occhio attento di coach Bolignano, si sono divertiti a giocare tanto a basket quanto a calcio insieme agli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo. Il progetto fa parte di una collaborazione fra la società neroarancio e il Liceo in virtù della condivisione dei valori trasmessi dallo sport e per la promozione della cultura del benessere.