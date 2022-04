Pallacanestro Viola-Virtus Kleb Ragusa, LIVE 3°Q: neroarancio avanti, partita bellissima!

16 Aprile 2022 20:42

La Pallacanestro Viola torna sul parquet del PalaCalafiore di Pentimele per la penultima volta in stagione: scontro delicatissimo contro Virtus Kleb Ragusa in ottica Playoff

Dopo i ko contro Cassino e Sant’Antimo, la Pallacanestro Viola non può più sbagliare. Il sogno Playoff è ancora vivo, ma la strada per raggiungerlo è più tortuosa che mai. Ultime 4 gare da giocare in stagione, come si dice in questi casi, 4 finali che non basterà solo giocare, servirà vincere con un occhio sempre attento ai palazzetti in cui saranno impegnate Sant’Antimo e Torrenova. Si comincia nella serata pre-pasquale contro la Virtus Kleb Ragusa, fra le mura amiche del PalaCalafiore in cui il pubblico giocherà un ruolo fondamentale. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Virtus Kleb Ragusa LIVE :

3°Q – Barrile, 2 punti! 55-46

3°Q – Fall due con fallo, libero aggiuntivo dentro! Altri 3 per Fall! 53-46

3°Q – Accorcia Da Campo. 50-46

3°Q – Gaetano da 2, poi tripla di Duranti! 50-44

3°Q – Ingrosso! Altri due neroarancio. 45-44

3°Q – Risponde Rotondo. 43-44

3°Q – Gaetano ne appoggia 2. 43-42

3°Q – Picarelli ne aggiunge 2. 41-42

3°Q – Fall, due con fallo! E libero aggiuntivo dentro. 41-40

3°Q – Iarelli, prima sbaglia, poi cattura il rimbalzo e appoggia. 38-40

3°Q – Tripla di Da Campo. 38-38

3°Q – Balic ne mette 2. 38-35

3°Q – Tripla di Ingrosso. 36-35

3°Q – Due per Rotondo. 33-35

3° Q – Gaetano, si inventa un canestro complicatissimo nel traffico, in virata. 33-33

Fine 1° T! – Finiscono i primi 20 minuti di gioco al PalaCalafiore. Gara sul filo dell’equilibrio, Pallacanestro Viola sotto di 2. Gaetano e Duranti, con 7 punti a testa, sono i migliori marcatori della partita. Per Ragusa Picarelli mette 16 punti.

2°Q – Canzonieri da 2, Picarelli da 3. Break Ragusa. 31-33

2°Q – Tripla di Ingrosso! 31-28

2°Q – Risponde Ianelli. 28-28

2°Q – Ingrosso da 2. 28-26

2°Q – Salafia da 2. 26-26

2°Q – Duranti in penetrazione dalla linea laterale, 2 punti. 26-24

2°Q – Picarelli, 2 con fallo commesso da Kekovic: libero aggiuntivo dentro. 24-24

2°Q – Jumper dalla media, Yande Fall a bersaglio! 24-21

2°Q – Rotondo accorcia. 22-21

2°Q – Gaetano, poi Kekovic, 4 punti fondamentali, Viola con un possesso pieno di vantaggio. 22-19

2°Q – Balic ne mette 2. 18-19

Fine 1°Q! – Primi 10 minuti in archivio. Si segna tanto, la difesa della Pallacanestro Viola è sicuramente da registrare. Sono 5 i punti per Gaetano, miglior marcatore neroarancio fin qui, attualmente out per un problema alla caviglia, speriamo nulla di serio.

1°Q – Balic in Layup. 16-19

1°Q – Altri 2 per Rotondo poi Picarelli. Allunga Ragusa. 14-19

1°Q – Si appende ai ferri del PalaCalafiore Gaetano, schiacciatona! 14-15

1°Q – Ancora Picarelli, si segna tantissimo. 12-15

1°Q – Accorcia Gaetano. 12-13

1°Q – Tripla di Picarelli. 10-13

1°Q – Risponde Fall. 10-10

1°Q – Da Campo in lunetta: 2/2. 8-10

1°Q – Risponde Duranti. 8-8

1°Q – Rotondo ne mette 2. 6-8

1°Q – Fall 1/2 ai liberi. 6-6

1°Q – Due per Picarelli. 5-6

1°Q – Fallo su Gaetano che va in lunetta: 1/2. 5-4

1°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 1/2. 4-4

1°Q – Tripla di Bruno Duranti! 3-4

1°Q – Altri due per Picarelli. 0-4

1°Q – Gran lavoro sotto canestro di Rotondo, 2 punti. 0-2

19:30 – Si comincia!

19:15 – Tutto pronto per la sfida fra Pallacanestro Viola e Virtus Kleb Ragusa. Penultima gara casalinga della regular season dei neroarancio che non possono più sbagliare se vogliono inseguire il sogno Playoff. Le ultime 4 gare da giocare contro Ragusa, Monopoli, Salerno e Taranto saranno decisive per le ambizioni postseason dei reggini.