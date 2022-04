Pallacanestro Viola-Virtus Kleb Ragusa cambia orario: si gioca alle 19:30 di sabato sera

13 Aprile 2022 11:15

Cambia l’orario della partita Pallacanestro Viola-Virtus Kleb Ragusa: la gara si giocherà alle 19:30 di sabato 16 aprile

Penultima gara casalinga della stagione per la Pallacanestro Viola impegnata nel sabato prima di Pasqua fra le mura amiche del PalaCalafiore. Un appuntamento decisivo per il prosieguo della stagione nel quale, purtroppo, servirà una vera e propria impresa per guadagnarsi la postseason. Sono, infatti, 4 le gare che mancano al termine e i neroarancio hanno un ritardo di 4 punti da Sant’Antimo (avanti negli scontri diretti) e Torrenova (dietro in caso di arrivo a pari punti). Anche in caso di successo contro la Virtus Kleb Ragusa, avversario di sabato sera, un orecchio sarà sempre ai risultati provenienti dagli altri campi. Intanto, la società ha comunicato un cambio di orario: la partita di sabato 16 aprile fra Pallacanestro Viola e Virtus Kleb Ragusa non si giocherà alle 20:00, come da programma, ma sarà anticipata alle 19:30.