Pallacanestro Viola, brillano anche i “Violini”: U17 e U19 pronte per la postseason

8 Aprile 2022 10:42

La Pallacanestro Viola brilla anche a livello giovanile: U17 pronta per la fase a orologio, U19 ai Playoff regionali

Sta per terminare la regular season del campionato U17 d’Eccellenza (raggruppamento Calabria-Sicilia) con inizio a breve della seconda fase che coinvolgerà le prime tre squadre classificatesi nei rispettivi gironi. La Pallacanestro Viola Reggio Calabria sarà l’unica società calabrese che prenderà parte a questa fase ad orologio la cui conclusione incoronerà il team che prenderà parte alle fasi nazionali.

Il campionato U/17 di Eccellenza vede la presenza di compagini societarie che operano storicamente sul settore giovanile e che negli anni hanno destinato al progetto importanti risorse economiche con utilizzo di atleti anche extra comunitari. La Pallacanestro Viola solo di recente ha iniziato la propria programmazione sul settore giovanile (prima partita disputata nell’a.s. 2020/2021) e nonostante il carattere di novità ha saputo centrare questo importante obiettivo grazie anche ad una speciale alchimia tra lo staff tecnico lo staff societario e un gruppo di genitori che oltre ad essere ferventi tifosi non hanno mai fatto mancare supporto e appoggio nelle fasi operative. Nell’ultima partita della regular season come già evidenziato dalle nostre pagine, la vittoria netta contro la seconda forza del campionato, la Pallacanestro Savio Messina. I ragazzi guidati dai coaches Modaffari e D’Agostino e dal preparatore fisico Santo Vazzana si apprestano ad affrontare la seconda fase, consapevoli dell’impegno estremamente sfidante che li attende.

Uguale impegno spetterà al team “Arancio” della Pallacanestro Viola che ha preso parte al campionato di U/19 Silver (per massimizzare i minuti di gioco per i propri atleti, la società ha iscritto due differenti squadre a questo campionato) che a fine mese prenderà parte ai Playoff regionali (a cui parteciperanno le prime due squadre di ogni singolo girone). Chi vincerà i Play-off prenderà parte successivamente al concentramento Sicilia-Calabria-Friuli Venezia Giulia per l’accesso anche in questo caso, alla fase nazionale del relativo campionato. Ai nostri ragazzi, allo staff tecnico e ai dirigenti Priolo, Stellato, Cimino, Ginestra, Malara e Calabrese, vanno i complimenti di tutta la società neroarancio e il migliore augurio per il prosieguo dei rispettivi impegni.