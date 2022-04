Pallacanestro Viola, il 1° maggio scontro Playoff con Salerno: niente mascherine e Green Pass, al via promozioni sui biglietti

27 Aprile 2022 10:37

La Pallacanestro Viola si gioca una fetta importante di Playoff contro Salerno: niente mascherine e Green Pass, partono anche le promozioni con forti sconti sui biglietti per chiamare tutta Reggio Calabria al PalaCalafiore

Reggio può essere il sesto uomo in campo per conquistare il sogno chiamato Playoff! La Viola deve battere il suo prossimo avversario, la Virtus Arechi Salerno, e aspettare i risultati dagli altri campi per esultare e coronare una stagione che comunque vada resterà splendida. La Pallacanestro Viola, pertanto comunica che in occasione della partita in programma per domenica 1 Maggio alle 18 contro la Virtus Arechi Salerno è stata indetta la “Giornata dell’orgoglio Nero Arancio”.

In questa particolare occasione:

Cessa l’efficacia di tutti gli abbonamenti (validi per 14 partite, fatta eccezione per i mini abbonamenti).

(validi per 14 partite, fatta eccezione per i mini abbonamenti). Viene fissato il biglietto unico al prezzo di 10,00 euro .

. Viene rinnovata la promozione con le scuole. 2,00 euro per tutti gli studenti e 5,00 per gli accompagnatori. Tale promozione sarà tuttavia sottoscrivibile solo in botteghino.

Puoi acquistare il tuo biglietto presso qualsiasi punto vendita autorizzato oppure presso il Botteghino del PalaCalafiore, con la prevendita che sarà attiva nei giorni di Sabato 30/04 e Domenica 01/05 dalle 16:00 alle 18:00. Il tagliando può essere acquistato anche online su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/pallacanestro-viola-vs-virtus-arechi-salerno/176916

Vista l’uscita dallo stato d’emergenza, secondo il nuovo decreto Covid che entrerà in vigore a partire da domenica 1 Maggio, oltre al 100% di capienza consentito nei palasport, non sarà inoltre necessario mostrare il Green Pass all’ingresso e non sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Andiamo a conquistare il sogno playoff, tutti insieme!