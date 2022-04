Palermo, uomo trovato morto in strada: aveva un cappio intorno al collo

6 Aprile 2022 12:13

Un uomo 41enne, cittadino del Bangladesh, è stato trovato senza vita in strada con un cappio legato intorno al collo

Questa mattina, in via Nenni, a Palermo, è stato trovato in strada un uomo senza vita. Era un cittadino del Bangladesh, aveva un cappio intorno al collo. A dare l’allarme sono state alcune guardie giurate, ma i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’autopsia, disposta dal pm, chiarirà cause e ora del decesso, ma la pista suicidio è ovviamente la più plausibile, dal momento che l’uomo (41 anni) è stato trovato con la corda attorno al collo e una delle due estremità era legata a una ringhiera. Il cadavere è stato trasferito all’Istituto di medicina legale del Policlinico e sulla vicenda indaga la squadra mobile.