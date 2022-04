Padel, l’ASC Reggio Calabria stravince al torneo di Catanzaro

13 Aprile 2022 11:49

Stravince il Padel Asc Reggio Calabria allo Sport Village Magna Graecia di Catanzaro

Boom di appassionati da tutta la Regione presso la splendida location dello Sport Village Magna Graecia di Catanzaro in occasione del Torneo Amatoriale di Padel organizzato dal Comitato ASC Reggio Calabria e Lamezia Terme, che ha registrato la partecipazione di oltre 50 coppie tra le categorie del maschile, femminile e misto, le quali si sono affrontate nell’arco di una giornata per il primo torneo Regionale Amatoriale ASC, dimostrando un buon livello tecnico e di gioco. Divertimento, socialità, applausi e tanta sportività grazie al supporto di uno dei centri Padel più importanti della Calabria e alla perfetta organizzazione e cura dell’evento da parte della responsabile Calabria Padel ASC Claudia Morabito e del responsabile ASC del territorio Catanzarese Patrizio Gemello. I match sono stati appassionanti e combattuti in tutte le categorie, i partecipanti hanno dimostrato un livello tecnico elevato ed una dimestichezza importante verso questo nuovo sport .

Il torneo si è svolto in una prima fase a gironi e la successiva fase con tabellone ad eliminazione diretta. La finale Maschile è stata vinta dal team FONTE – CRISPINO di Catanzaro, dopo una finale avvincente contro il Team Maritimo di Locri Danilo Vita e Mario Ventimiglia; Giovanna Fonte e Rosa Concolino si sono aggiudicate il primo posto per la categoria femminile mentre il Team Cabrones Greta Marani e Walter Fonte sono i primi classificati nel misto. Un evento, una partecipazione ed un successo che daranno adito per nuovi straordinari eventi targati Asc.