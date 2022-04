Oscar made in Messina, un premio ai medici più meritevoli: entro il 7 maggio le proposte per le nomination

19 Aprile 2022 12:02

Al via Oscar made in Messina, il premio ai medici messinesi che si sono distinti per il loro lavoro. Entro il 7 maggio qualunque utente può proporre sul sito www.omceo.me.it i professionisti più meritevoli e “umani” che potrebbero andare in nomination

Torna l’Oscar made in Messina che premia i medici più bravi, più umani, più meritevoli che rappresentano un esempio di buona sanità perché mettono al centro dell’attenzione il paziente, con capofila l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, presieduto da Giacomo Caudo, e il coinvolgimento delle principali realtà ospedaliere pubbliche e private dell’area metropolitana. È partita la macchina organizzativa della II edizione della “Festa del Medico”, concorso – evento che vedrà la celebrazione delle eccellenze sanitarie il prossimo 10 giugno al Palacultura.

Stamane l’incontro di presentazione nella sede dell’ente per lanciare la prima fase della competizione: “dopo l’interruzione causata dalla pandemia, con grande piacere promuoviamo nuovamente la Festa del Medico, con l’obiettivo di mettere in luce i numerosi talenti medici e odontoiatrici del territorio, spesso nascosti – ha spiegato Caudo – e, come nella prima edizione del 2019, che aveva riscosso ampio successo, saranno protagonisti Asp Messina, Policlinico universitario, Papardo, IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo, COT, Villa Salus, IOMI e Cappellani”. A spiegare il regolamento della gara la vicepresidente dell’Ordine Francesca Granata e il consigliere segretario Salvatore Rotondo, che presiederà la commissione giudicatrice: “già da ieri abbiamo pubblicato sul sito dell’Ordine (www.omceo.me.it) il modulo grazie al quale, con pochi clic, qualunque cittadino potrà “segnalare” liberamente entro il 7 maggio un professionista (medico o odontoiatria) che si è distinto in modo particolare. I nomi raccolti andranno poi al vaglio di una giuria di qualità per selezionare, sulla base delle proposte ricevute dall’utenza, i medici che andranno in nomination, suddivisi in sette categorie (tre/quattro nomi per ognuna). Il 23 maggio saranno resi pubblici i nominativi scelti (sono candidabili tutti i medici e odontoiatri iscritti regolarmente all’Ordine di Messina) e aperto un televoto tramite SMS in cui sempre gli stessi cittadini potranno votare entro il 6 giugno un candidato per ogni sezione (ad esempio, uno per le “eccellenze dell’ASP” o uno per le “eccellenze del Policlinico”, e così via). I dati, raccolti dal software e segretati, rappresenteranno la classifica provvisoria, perché durante l’evento al Palacultura sarà riaperto, per pochi minuti e per ogni categoria di voto, il televoto così da rendere partecipe, sempre con SMS, il pubblico in sala e annunciare i primi classificati (coloro che avranno raggiunto il massimo di preferenze dovute alla somma del televoto tra il 23 maggio e il 6 giugno e quelle durante l’evento del 10 giugno) dunque fino all’ultimo massima suspence… da Oscar, per ricevere l’ambito riconoscimento. I vincitori riceveranno un premio di 1000 euro ciascuno”.

Della giuria faranno parte, oltre ai rappresentanti delegati di ogni azienda ospedaliera o clinica privata, anche il coordinatore provinciale del Tribunale dei Diritti del Malato e il presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri). “Quest’anno la Festa del Medico assumerà un significato ancora più forte – ha concluso il presidente Caudo – perché sarà svolta contestualmente la consueta Cerimonia di Giuramento dell’Ordine, che vede da un lato l’ingresso delle nuove leve, dall’altro la premiazione di chi ha compiuto 50 anni di laurea. Sarà una giornata a 360 gradi dedicata al passato, al presente e al futuro del nostro medici”.

Ecco le categorie di premio:

A. Eccellenze ASP 5 Messina

B. Eccellenze A.O.U. Policlinico “G. Martino”

C. Eccellenze Azienda Ospedaliera Papardo

D. Eccellenze IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”

E. Eccellenze Ospedalità privata

F. Eccellenze in odontoiatria

G. Eccellenze non includibili nelle altre categorie