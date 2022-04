Ordine avvocati Messina, Isabella Celeste eletta nell’Organismo Congressuale Forense

28 Aprile 2022 13:06

Messina: prestigioso incarico in seno al massimo vertice di rappresentanza politica dell’avvocatura italiana. Sostituisce il dimissionario Vincenzo Ciraolo

La vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Isabella Celeste è stata eletta stamane componente dell’assemblea in seno all’Organismo Congressuale Forense: l’avvocato rappresenterà il distretto messinese, di cui fanno parte anche gli Ordini di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. L’OCF è il massimo vertice della rappresentanza politica dell’avvocatura italiana: l’avvocato Celeste, che anche componente della Commissione famiglia del Consiglio Nazionale Forense, sostituisce il dimissionario Vincenzo Ciraolo, il quale per anni ha ricoperto l’importante carica di segretario dell’organismo. Si tratta, dunque, di un avvicendamento nel segno della continuità, che assicurerà al distretto messinese un ruolo di primo piano nel panorama nazionale. “Ringrazio tutti i colleghi – ha detto la Celeste – per avermi affidato questo importante mandato, che svolgerò con impegno e dedizione. Non sarà semplice sostituire l’amico e collega Vincenzo Ciraolo, ma metterò in campo le mie competenze al servizio dell’Organismo e dell’avvocatura”.