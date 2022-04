Volley, OmiFer Palmi è inarrestabile: Marcianise al tappeto e settima vittoria consecutiva

4 Aprile 2022 20:20

OmiFer Palmi-Volley Marcianise 3-1, il commento e il tabellino

Non si ferma la corsa della OmiFer Palmi che manda al tappeto la Volley Marcianise con un 3-1 importantissimo ai fini del piazzamento nei playoff. Nonostante le difficoltà nel terzo e nel quarto parziale, la squadra di Polimeni si è dimostrata mentalmente solida, riuscendo a rimontare da una situazione difficile e a conquistare i tre punti. Dopo un ottimo primo set e una vittoria schiacciante nel secondo, Palmi si è un po’ seduta e Marcianise ha ripreso vigore. Il terzo set conquistato dai campani ha dato un nuovo volto alla partita che sembrava ormai avviata verso il 3-0 per i calabresi. Quasi sempre sotto nel quarto parziale, Palmi riesce ad avere la meglio per 26-24 negando il tie-break agli ospiti. Top scorer per Palmi è Mattia Rosso (20 punti), in doppia cifra anche Laganà con 17 punti, Soncini con 16 e Gitto con 10. Per Marcianise sono Tartaglione (18 punti) e Ndrecaj (12 punti) i protagonisti del match.

Come già dichiarato nel prepartita, Polimeni non vuole abbassare la guardia sulla corsa playoff e la prestazione offerta ieri al PalaCalafiore è la dimostrazione di quanto sia elevata l’attenzione sulle partite conclusive di questa regular season. L’ultima gara da disputare è prevista per domenica 10 aprile in trasferta contro Massa Lubrense, squadra ostica che attualmente ricopre l’ottava posizione in classifica e corre anch’essa per i playoff. Da domani riprenderanno le attività in palestra per preparare al meglio l’ultima gara di questa prima fase della stagione.

OMIFER PALMI – VOLLEY MARCIANISE 3-1 (25-20; 25-13; 22-25; 26-24)

PALMI: Marra 1, Fortunato (L), Pellegrino, Gitto 10, Prespov, Russo, Rosso 20, Paris 6, Laganà 17, Remo 6, Soncini 16. NE. Nicolò, Filianoti. All. Polimeni

MARCIANISE: Siciliano, Vetrano 9, Vacchiano (L), Faenza 1, Tartaglione 18, Libraro E. 8, Libraro A. 2, Ndrecaj 12, Montò 8, Bizzarro. NE. Cucino. All. Racaniello

NOTE: Durata 1h 54m – Arbitri: De Sensi – Gaetano