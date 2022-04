Occhiuto incontra Meta: collaborazione Calabria-Albania per turismo e imprese | FOTO

20 Aprile 2022 13:44

“Siamo molto contenti della presenza del presidente Meta in territori come questi, che hanno forti insediamenti Arbereshe. Con questo Stato vorremmo consolidare amicizia e rapporti, avendo contezza del fatto che i nostri vicini albanesi possono anche offrirci un supporto in campo sanitario, attraverso medici e infermieri da inserire nel nostro sistema regionale”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a San Nicola dell’Alto (Crotone), in occasione della visita in Calabria del presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta. “Ma soprattutto – ha sottolineato il governatore – è importante cementare questo ponte tra l’Albania e quanti, tra i nostri conterranei, mantengono ricordi e legami con le proprie radici. Di recente, come Regione, abbiamo acquisito la proprietà della società che gestisce gli aeroporti calabresi e al momento esistono molte interlocuzioni sia con la compagnia Ita che con società di trasporto aereo low cost. Credo che un volo diretto che colleghi la Calabria con Tirana potrebbe consolidare le opportunità che possono derivare da eventuali collaborazioni tra la nostra Regione e l’Albania, a livello turistico e imprenditoriale”, ha concluso Occhiuto.