Occhiuto: “Forza Italia è un partito in grande salute”

9 Aprile 2022 13:55

Stati Generali di Forza Italia, la nota di Roberto Occhiuto intervenuto a Roma

“Non dobbiamo mai dimenticare, ciascuno di noi, la strada che abbiamo fatto per raggiungere i nostri obiettivi. Le vittorie sono importanti, ma lo è altrettanto il percorso fatto per arrivarci. Voglio ringraziare quelli che mi hanno consentito di diventare presidente della Regione, su tutti il presidente Tajani e la senatrice Ronzulli, che hanno tenuto ferma la posizione di Forza Italia per la mia candidatura. E poi voglio ringraziare i sindaci, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tutti gli amministratori locali, i militanti: solo loro che hanno consentito al partito di resistere nei momenti difficili, e grazie a loro possiamo presentare oggi un partito in grande salute”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo agli Stati Generali di Forza Italia, in corso a Roma.

“Voglio ringraziare i nostri ministri. Fare il presidente di Regione senza l’ascolto costante dell’esecutivo non sarebbe possibile. Il popolo di Forza Italia deve essere orgoglioso dei suoi ministri, perchè rappresentano una vera e propria eccellenza all’interno del governo. Anche grazie a loro in Calabria abbiamo ottenuto grandi risultati. Grazie al ministro Brunetta in Calabria non si assume più con commissioni regionali, ma le selezioni si svolgono tramite il Formez, un ente del Dipartimento della Funzione Pubblica. Grazie al ministro Carfagna per il costante supporto relativo alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Grazie al ministro Gelmini che ci ha aiutato, con importanti interlocuzioni preventive, per alcune nostre leggi regionali”.