Vinitaly, Occhiuto: “Calabria racconta al Paese le sue eccellenze” | FOTO

10 Aprile 2022 17:20

Calabria, Occhiuto: “dimostriamo all’Italia che abbiamo imprenditori che non hanno nulla da inviare a quelli delle altre Regioni, e che producono vere e proprie eccellenze”

“Oggi è un bella e importantissima giornata per la Calabria. Stamattina sono stato a Milano, dove la Calabria ha uno degli stand più belli della Bit. Ora sono a Verona, al Vinitaly. Complimenti all’assessore Gallo che ha organizzato un’ottima esposizione per la nostra Regione: 68 aziende che si mostrano al Paese raccontando la Calabria attraverso le loro produzioni”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, partecipando, a Verona, alla giornata inaugurale della 54ma edizione del Vinitaly. “Dimostriamo all’Italia che abbiamo imprenditori che non hanno nulla da inviare a quelli delle altre Regioni, e che producono vere e proprie eccellenze. La Regione deve creare le condizioni affinché queste realtà possano lavorare utilizzando le opportunità offerte dalla pubblica amministrazione. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dall’assessore Gallo per questo comparto. Io sono impegnato quotidianamente anche sulla sanità e su altri dossier del governo regionale, e posso dire che non ho bisogno di occuparmi troppo dei settori affidati a Gallo, perché il nostro assessore gestisce ottimamente il suo Dipartimento. In Calabria le aziende che producono vino hanno fatto passi da gigante, investendo molto sulla qualità e sulla competenza. Si tratta di un settore assolutamente all’avanguardia. Molte imprese nate negli ultimi anni sono gestite da donne e da giovani. Lavoreremo per assecondare i loro sforzi e il loro impegno: vogliamo essere una pubblica amministrazione che riesce a promuovere anche iniziative di marketing territoriale. Davvero, la Calabria nel settore vitivinicolo non ha nulla da invidiare a nessuno”, conclude Occhiuto.