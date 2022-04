Obbligo vaccinale, Asp Reggio Calabria: “documenti spediti sulla Pec il 20 e 21 aprile devono essere reinviati”

23 Aprile 2022 10:06

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini tramite le pagine di StrettoWeb, l’Asp di Reggio Calabria ha subito agito per trovare la soluzione e risolvere i problemi dati da una casella Pec

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria comunica che “a causa un problema al sistema interno della posta certificata abbiamo riscontrato un disservizio sull’indirizzo: esenzionevaccinazionecovid.asprc@certificatamail.it tra le ore 14:47 dei giorno 20/04/2022 e le ore 16:42 di giorno 21/04/2022. Pertanto le Pec inviate nel suddetto intervallo orario non sono state ricevute e devono essere reinviate”. Il problema tecnico aveva messo in difficoltà alcuni cittadini che, impossibilitati ad agire, avevano segnalato il disagio tramite le nostre pagine. La casella dell’indirizzo Pec dell’Azienda sanitaria provinciale risultava infatti essere piena e la documentazione veniva rispedita al mittente. La direzione, come si può osservare, ha comunque preso subito provvedimenti ed è venuta incontro all’utenza.

Si comunica, altresì, “che i riferimenti normativi per verificare se si è in regola con l’obbligo vaccinale sono: DL 1 DEL 07/01/2022 e DL 44/2021 DEL 1 APRILE 2021, CONVERTITO CON LEGGE 76/2021 DEL 28/05/2021. Necessario comunicare sempre il numero di provvedimento sanzionatorio”, conclude la nota.