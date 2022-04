Reggina, il giornalista Binda sulla penalizzazione: “ora saranno due punti, ma non è finita qui…”

14 Aprile 2022 14:00

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda ha detto la sua sull’imminente penalizzazione nei confronti della Reggina e sulle situazioni future

Dopo il deferimento, la Reggina resta in attesa della penalizzazione. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, intervenuto al canale Twitch di Calciomercato.it, ha spiegato la situazione: “Il regolamento – ha affermato – dice che per la dilazione del mancato pagamento entro la tal data ci saranno due punti di penalizzazione, che arriveranno adesso, ma saranno ininfluenti perché cambieranno ben poco la vita del club. Quello che però la Federazione non ci ha detto è che se questo reato viene reiterato – cioè non è che non avendo rispettato quella scadenza il tuo debito va in fanteria – quei contributi che non hai pagato li devi pagare, ma entro quando? Non è che devi pagare 1 milione, non lo paghi e coi due punti di penalizzazione sei assolto. Diranno alla Reggina: non hai rispettato la data del 16 febbraio, dovrai rispettarla il 16 aprile. Non so se gliel’hanno già detto. Dovranno stabilire un’altra data entro la quale, se non verrà rispettato, ci sarà un’ulteriore penalizzazione. In questo mi aspetterei un po’ più di chiarezza da parte della Federazione. Non può rimanere un problema a galleggiare nell’aria. Di sicuro non finisce qui. I due punti sono stati per quella violazione là, ma finché non sarà saldato questo debito la Reggina sarà sanzionata e se vorrà iscriversi al proprio campionato dovrà averlo estinto. Non puoi arrivare là con questo tipo di debiti con l’erario di contributi da pagare. Questi ti precludono l’esclusione al campionato”.