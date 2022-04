Automobilismo, Nebrosport sul podio della Cronoscalata Linguaglossa

28 Aprile 2022 10:21

Weekend esaltante per la scuderia Nebrosport quello appena trascorso. La scuderia santangiolese, presente alla seconda edizione della Cronoscalata Linguaglossa, domenica 24 aprile 2022, ha raggiunto un ottimo risultato sia in termini di prestazioni individuali che di team. La Nebrosport infatti si è classificata terza tra quelle partecipanti alla salita, un ottimo risultato per tutta la compagine. Presente alla Cronoscalata, Mattia Tarantino ha ottenuto un gran piazzamento finale con la sua Peugeot 106. Il pilota sampietrino ha infatti conquistato ben tre primati: di classe N1600, di gruppo e nella classifica Under 25. Nella generale, infine, si è classificato al 14esimo posto assoluto. Sempre in classe N1600, alle sue spalle si è classificato Enrico Falsetti al volante di Peugeot 106. Il driver sampietrino ha chiuso la sua gara anche al secondo posto di gruppo e con il 17esimo piazzamento della classifica generale.