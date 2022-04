Naso supera il 65% di raccolta differenziata e riceve un premio

2 Aprile 2022 14:16

Naso comune virtuoso premiato dalla Regione Sicilia

C’è anche Naso tra i 167 comuni siciliani che la Regione ha definito “virtuosi”, poiché nel corso del 2020, hanno superato il 65% della raccolta differenziata. La sensibilità ambientale da parte dei cittadini e l’impegno quotidiano delle amministrazioni locali, saranno premiate con un finanziamento straordinario di € 3.000.000,00 che verrà diviso tra tutti questi Enti, in base alla popolazione. “La Regione Siciliana ci ha comunicato l’attribuzione di € 13.231,81 – ha commentato il sindaco Gaetano Nanì –, un riconoscimento alla dedizione con la quale i cittadini di Naso in modo diligente e continuo, hanno accolto i nostri inviti per differenziare i rifiuti solidi urbani. Il 65% non è per noi un traguardo, infatti, posso già anticipare che in questi ultimi periodi, dalle notizie in nostro possesso è stato ampiamente superato. Differenziare è un dovere civico, significa non solo rispettare l’ambiente, evitando di sprecare risorse preziose, ma anche e soprattutto vivere meglio”

Sarà lo stesso Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, venerdì 8 aprile, presso il padiglione F1 del Centro Fieristico Le Ciminiere a Catania, durante un’apposita cerimonia, a premiare i sindaci dei Comuni Virtuosi 2020.