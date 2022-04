Napoli: Baretta, ‘diventi motore sviluppo Mezzogiorno’

26 Aprile 2022 13:54

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – ‘Napoli ha tutte le potenzialità per diventare il motore dello sviluppo del Mezzogiorno. Il Patto per Napoli è l’occasione per costruire un meridionalismo propositivo e di rilancio. Il risanamento del bilancio è solo il punto di partenza di uno sviluppo strategico di lungo termine”. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta, intervenendo questa mattina al workshop della Fondazione Ottimisti&Razionali ‘Il Patto per Napoli. Dalle emergenze al futuro”.

Il workshop, organizzato dalla Fondazione presieduta da Claudio Velardi, si è tenuto nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo ed è stato un momento di dialogo e confronto fra aziende, istituzioni ed esperti con l’obiettivo di raccogliere proposte e programmi per il rilancio di Napoli. Il Patto per Napoli, siglato a marzo scorso tra lo Stato e il Comune di Napoli, punta con un impegno di 1 miliardo e 231 milioni di euro alla riorganizzazione del bilancio comunale e al rilancio della città in diversi ambiti: trasporti, energia, sostenibilità, turismo e digitalizzazione.

Baretta ha concluso il suo intervento ringraziando la Fondazione Ottimisti&Razionali e auspicando che quello di oggi sia solo il primo di una serie di appuntamenti perché ‘questo tipo di confronto possa diventare quotidianità e lavoro costante”.