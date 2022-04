Reggio Calabria abbraccia il suo Museo: tra infinita bellezza e note difficoltà che impediscono di sognare, l’appello del direttore Melacrino | FOTO E VIDEO

3 Aprile 2022 11:37

Riparte oggi, tra le difficoltà per carenze di organico, l’iniziativa #domenicalmuseo: l’ingresso sarà gratuito

Oggi è una grande giornata di festa per il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia. A partire da oggi, infatti, riparte l’iniziativa #domenicalmuseo, che consente ai visitatori di entrare gratuitamente nella struttura e ammirare le varie sale. Lo ha ricordato ai microfoni di StrettoWeb Carmelo Melacrino, direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria. “E’ una grande opportunità per tutto il territorio, che dopo due anni di pandemia può tornare ad osservare da vicino i Bronzi di Riace e tante altre novità”, afferma. Ad aspettare cittadini e turisti c’è anche la mostra “Salvati dall’Obblio”, organizzato con il Nucleo Tutela dei Carabinieri.

E’ certamente un messaggio di speranza per la città calabrese dello Stretto, anche se il direttore non può nascondere le difficoltà dell’ultimo periodo: “soffriamo di carenza di organico, siamo sempre più pochi”. Lo dimostra il fatto che oggi ha deciso di lavorare all’ingresso, sarà lui ad accogliere i visitatori. “E’ una situazione drammatica – prosegue – , ma cerchiamo di darci una mano a vicenda, sperando che si possa presto trovare una soluzione e celebrare al meglio il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace”. Melacrino torna poi sull’annullamento degli eventi del mese di aprile: “è stata una decisione molto sofferta, ma ci siamo ridotti a 33 unità sulle 95 previste dalla pianta organica. Questo crea difficoltà di servizio al pubblico e agli uffici che lavorano all’interno del Museo”.

Si legge del rammarico nelle parole del direttore Melacrino, ma il suo grido dall’allarme non è polemico, anzi è molto speranzoso. Ed infatti conclude con un appello meraviglioso alla città: “i reggini riabbraccino il Museo, che in questi anni si è aperto molto nei confronti di Reggio. E’ diventato un luogo della cultura e inclusivo, adesso siamo noi ad avere qualche difficoltà, abbracciateci!”. Di seguito il link per l’intervista completa.