8 Aprile 2022 12:12

Multa per la Reggina: 2 mila euro di ammenda dopo il match col Benevento

“Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. E’ quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo relativo alle gare del turno infrasettimanale. Multa per la società amaranto per la presenza di fumogeni lanciati dai tifosi.