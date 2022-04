Lutto nel mondo del calcio: è morto il procuratore Mino Raiola

28 Aprile 2022 13:44

Mino Raiola, procuratore sportivo, è morto all’età di 54 anni

E’ morto il procuratore il procuratore sportivo Mino Raiola, aveva 54 anni. Il noto agente, considerato tra i migliori al mondo, a gennaio era stato operato d’urgenza a Milano e negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Personaggio sui generis, controverso e divisivo, è passato alla storia per dichiarazioni oltre il limite e per grandi operazioni di mercato.

Chi era Mino Raiola

Nato il 4 novembre del 1967 a Nocera Inferiore, emigra con la famiglia nei Paesi Bassi, dove comincia a conoscere diversi calciatori importanti, assidui frequentatori del ristorante del padre, di cui Mino è cameriere. Non riesce a sfondare nella carriera da calciatore e, giovanissimo, apre una società di intermediazione, con cui inizia a rappresentare alcuni giocatori olandesi. E’ l’anteprima di ciò che sarà e diventerà. A metà anni ’90 fonda infatti la società Sportman e rivoluziona radicalmente il ruolo del procuratore. Il suo primo grande colpo è Nedved, che nel 2001 passa dalla Lazio alla Juventus. Instaura un importante rapporto con Moggi, che gli permette di portare in Italia, sempre in bianconero, Zlatan Ibrahimovic, di cui diventa grande amico. Parla sette lingue e nel 2020 Forbes lo ha inserito al quarto posto al mondo tra i procuratori sportivi, con un fatturato da 84,7 milioni di dollari. Tra i suoi assistiti, diversi big del calcio europeo: da Haaland a de Ligt passando per Donnarumma, Pogba, Verratti.