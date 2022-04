Morta Letizia Battaglia, la fotografa testimone della lotta alla mafia verrà cremata a Cosenza

14 Aprile 2022 15:40

Morta Letizia Battaglia, la camera ardente rimarrà aperta tutta la notte e poi verrà trasferita a Cosenza per la cremazione

La camera ardente di Letizia Battaglia, a Palazzo delle Aquile a Palermo, rimarrà aperta al pubblico per tutta la notte e poi domani mattina alle 11, l’ultimo saluto alla fotografa testimone della lotta alla mafia ed ex assessore comunale. Tanti i palermitani che finora hanno voluto rendere omaggio a Letizia Battaglia e stringersi attorno ai familiari. La salma verrà poi trasferita in provincia di Cosenza, a Carpanzano, per essere cremata e successivamente le sue ceneri faranno ritorno nel capoluogo siciliano per essere custodite, secondo fonti della famiglia, in casa della figlia Shobha, fotografa come la mamma.