Mondiali Basket 2023, l’Italia si rifiuta di giocare contro la Russia. Malagò punge la FIBA: “gli unici a non aver preso posizione”

1 Aprile 2022 16:16

L’Italia ha comunicato che non giocherà la partita di qualificazione ai Mondiali di basket 2023 contro la Russia. La FIBA non ha ancora estromesso la formazione russa dalle competizioni

Per dirla con un termine cestistico l’Italia ha preso posizione per un “tagliafuori”. La Federbasket, con il sostegno del Coni, ha deciso che la Nazionale italiana di pallacanestro non disputerà la gara contro la Russia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023. La partita è in programma il prossimo 1° luglio in Italia. Si tratta del primo rifiuto dello sport italiano ad affrontare la Russia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Il presidente Malagò, a margine della Giunta nazionale Coni, ha dichiarato: “l’Italia ha deciso che non giocherà, in questo il Coni è al 100% dalla parte della Federazione. E lo stesso faranno Islanda e Olanda, che fanno parte del nostro stesso girone. Siamo molto dispiaciuti per la scelta della Fiba, non la comprendiamo. E allora la Fifa che ha estromesso squadre dalla mattina alla sera? Il Cio è stato molto chiaro, solo la pallacanestro e il biathlon non hanno seguito le indicazioni“.

La FIBA infatti non ha ancora escluso la Russia dalle competizioni. Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ha dichiarato in proposito: “la volontà di tenere ancora in sospeso la valutazione è pilatesca. Io non ci sto, la tragedia in Ucraina è ancora in corso e speriamo possa concludersi nel più breve tempo possibile, ma questo non cancellerà quanto sta accadendo da più di un mese a questa parte. La Russia ha infranto la tregua olimpica e il Cio ha raccomandato a tutte le federazioni mondiali di non invitare atleti russi o bielorussi nelle competizioni internazionali“.