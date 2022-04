Dopo Bari, un’altra piazza storica torna in Serie B: ufficiale la promozione del Modena

23 Aprile 2022 20:32

Il Modena festeggia il ritorno in Serie B: dopo il poker al Pontedera all’ultima giornata, è ufficiale la promozione in cadetteria

Modena festeggia, è di nuovo Serie B. Dopo il Bari, un’altra piazza storica ritrova la cadetteria, persa sei anni fa. Tutto facile all’ultima giornata: 4-0 al Pontedera e primo posto, a +2 dalla Reggiana dell’ex amaranto Aimo Diana, a cui non basta il successo di Teramo. Le due squadre emiliane hanno reso avvincente la lotta promozione del girone B di terza serie, lottando punto a punto per tutta la stagione. Domani, ultima giornata anche per i gironi A e C. Nel raggruppamento nord, da decidere la terza promossa, una tra Sudtirol e Padova, in attesa dei playoff e delle ultime giornate di B che decreteranno quali saranno le squadre partecipanti del prossimo torneo.